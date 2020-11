Wurden die Szenen bei Das Sommerhaus der Stars unfair zusammengeschnitten? Die diesjährige Staffel sorgte von Folge zu Folge für mehr Ärger unter den Promi-Bewohnern: Allen voran lagen sich Andrej Mangold (33) und Evanthia Benetatou (28) in den Haaren. Dem ehemaligen Bachelor wird sogar nachgesagt, seine einstige Rosen-Finalistin gemobbt zu haben. Einige Stars haben sich nach der Ausstrahlung allerdings beschwert, dass durch den Schnitt viele Situationen verschärft dargestellt wurden – sieht das auch Andrej so?

"Ich sage nicht, es ist falsch geschnitten. Es wurde aber zu viel weggelassen", lautet die Meinung des 33-Jährigen in seiner Instagram-Story. Der Ex-Sportler stellt darin verschiedene Dinge im Bezug auf die Geschehnisse in der Sommer-Residenz klar und plaudert ausführlich über das Schnitt-Problem: "Man muss zu seinen Worten und Taten stehen, wenn allerdings nur die Reaktionen gezeigt werden und die Aktionen, die zu diesen Reaktionen geführt haben, weggelassen wurden, dann sage ich schon: Ja, da fehlt eine ganze Menge." Das Fehlen von entscheidenden Szenen könne nur auf die Postproduktion zurückzuführen sein.

Auch den Mobbingvorwurf hat Andrej von sich gewiesen. "Dass ich bewusst eine Gruppe gegen eine andere Person aufgehetzt, angestachelt und dazu verleitet hätte, eine andere Person zu mobben. Sorry, das ist eine Lüge, davon distanziere ich mich in jeglicher Weise", betonte er in dem Statement ebenfalls. Seinen geröteten Augen nach zu urteilen, machen dem Freund von Jennifer Lange (27) die Vorwürfe ziemlich zu schaffen.

TVNOW Eva Benetatou bei der Sommerhaus-Reunion

TVNOW Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / dregold Andrej Mangold, 2020

