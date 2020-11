In letzter Zeit gab es viel Trubel um Hollywood-Schauspieler Johnny Depp (57)! Seine Ex Amber Heard (34) und er lieferten sich vor Gericht eine ausgewachsene Schlammschlacht, weil der Schauspieler eine Verleumdungsklage gegen eine Zeitung eingereicht hatte, die ihn aufgrund der Prügelvorwürfe von Heard als "Frauenschläger" bezeichnete. Der monatelange Prozess ging nun nicht zugunsten des Schauspielers aus. Welche Auswirkungen hat dieses Urteil auf die Karriere des US-Stars?

Experten behaupten, dass Depps Karriere vorbei sei, wie The Sun berichtet. Viele Filmproduktionen würden sich nun von dem Schauspieler distanzieren und auch sein Zwei-Millionen-Dollar-Werbevertrag mit Dior könnte gefährdet sein. Experten meinen außerdem, dass es sich für Depp schwierig gestalten könnte, ein Visum für zukünftige Reisen in Länder wie Singapur oder Malaysia zu bekommen. Medienanwalt Mark Stephens sagt im The Sun-Interview: "Jetzt wird er für immer der Frauenschläger sein. Das wird auf seinem Grabstein stehen."

Für viele steht fest: Mit diesem öffentlichen Prozess hat sich keiner der Beteiligten einen Gefallen getan. Gewonnen haben ausschließlich die Juristen und PR-Fachleute, die an diesem Fall sehr sehr viel verdient haben sollen und dies auch in Zukunft tun werden. Heard möchte gerichtlich klären lassen, ob ihr Ex-Mann sie öffentlich als Lügnerin bezeichnen darf. Auf dem Spiel stehen dabei wohl 150 Millionen Dollar.

