Da traute Love Island-Star Sandra Janina wohl kaum ihren eigenen Augen und Ohren! Auf Social Media kursiert aktuell eine mehr oder weniger lustige Parodie ihres TV-Flirts Henrik Stoltenberg. Zusammen mit einigen Influencerinnen äfft er Sandras Statement nach, in dem sie vor wenigen Tagen verkündet hatte, dass zwischen ihr und Henrik alles aus sei. Daraufhin brach die Blondine aber nicht in Tränen aus – im Gegenteil!

Ihre erste Reaktion auf Henriks Diss dokumentierte Sandra in ihrer Instagram-Story. Offenbar hat sie ihre ehemaligen "Love Island"-Kolleginnen erst mal um Rat gefragt. Sie teilte nämlich einen Screenshot, der sie, Michele Cipa, Aurelia Lamprecht, Melina Hoch und Chiara Antonella während eines Videocalls zeigt – und ihre Gesichter sprechen Bände: Anscheinend kann keine der Ladys verstehen, was sich Henrik bei dieser Aktion gedacht hat.

Dass sogar Aurelia in dieser Situation hinter Sandra steht, überrascht vielleicht den ein oder anderen Fan. Schließlich hatte Henrik sie in der Kuppelshow für die Erfurterin fallen lassen. Und nachdem bekannt wurde, dass der Politiker-Enkel auch Sandra mies behandelt hatte, postete Aurelia in ihrer Story Zeilen, die ein bisschen nach Schadenfreude klangen: "Das Böse kehrt zum Absender zurück." Sie stellte aber direkt klar, dass das nichts mit den beiden zu tun habe.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de