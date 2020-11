Damit hat Kylie Jenner (23) wohl nicht gerechnet! Die Beauty-Unternehmerin gehört mit zu den beliebtesten internationalen Promis. Auf Instagram hat die Keeping up with the Kardashians-Schönheit mittlerweile sogar schon fast 200 Millionen Follower! Die Fans lieben vor allem ihre umfangreiche Make-up-Linie Kylie Cosmetics, für die sie im Netz selbst regelmäßig Werbung macht. Oft sind die Produkte bereits innerhalb von Minuten ausverkauft! Jetzt musste die 23-Jährige aber einiges an Kritik einstecken.

Auf Instagram teilte die Brünette anlässlich des Geburtstags ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (25) mehrere Fotos – im Fokus stand dabei aber nicht das Geburtstagskind, sondern Kylies Beauty-Kollaboration mit dem Model. Die Influencerin kommentierte das Posting lediglich mit "Happy Birthday Schwester" – für ihre Fans ein No-Go. "Kendall verdient einen herzlicheren Post von dir", lautete einer der Kommentare.

Aber nicht nur das schien ihre Abonnenten zu stören – viele fanden auch, dass es der falsche Zeitpunkt für ihre Eigenpromotion sei. Sie wiesen den Web-Star auf die aktuellen Präsidentschaftswahlen in den USA hin – ein Fan schrieb zum Beispiel: "Kylie, da finden gerade wichtige Wahlen in unserem Land statt. Hättest du mit der Werbung für deine Kollektion nicht noch etwas warten können?"

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im März 2020

Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Januar 2017

Instagram / kyliejenner "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kylie Jenner

