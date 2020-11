Henrik Stoltenberg rudert zurück! Vor wenigen Stunden veröffentlichte der Wannabe-Casanova im Netz ein sehr fragwürdiges Video. Er parodierte dort zusammen mit fünf Mädels, darunter auch ein paar TV-Sternchen, das Schlussmach-Video seiner Ex Sandra Janina. Sie trennte sich via Social Media von ihm – weil er ihr keine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch gab. Doch Henrik scheint selbst nicht so ganz hinter seiner Parodie zu stehen.

Die Clips, die der Politiker-Enkel in seiner Instagram-Story gerepostet hatte, sind nämlich schon wieder verschwunden. Offensichtlich hat Henrik aber gleich den Schwanz eingezogen, nachdem die ersten Reaktionen im Netz zu sehen waren. Es hagelte nämlich keine virtuellen High-Fives, sondern vernichtende Kritik. Ein Großteil der Netz-User findet, dass sein Verhalten in den Parodie-Clips nicht entschuldbar sei.

Mit einer Verflossenen getrennte Wege zu gehen, scheint nicht unbedingt Henriks Stärke zu sein. Bei Love Island tauschte er seine ursprüngliche Partnerin Aurelia Lamprecht schon aus, bevor er ihr selbst mitteilte, dass es vorbei ist. Auch das Liebes-Aus mit Sandra scheint er nicht so richtig gentlemanlike über die Bühne bringen zu können.

RTL2 Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Henrik

RTL2 Henrik und Aurelia bei "Love Island"

