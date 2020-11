Das Urteil hat schwerwiegende Folgen! Seit Anfang November ist es offiziell: Johnny Depp (57) ging im Verleumdungsprozess mit dem britischen Medienunternehmen The Sun als Verlierer aus dem Gerichtssaal. Der Schauspieler hatte dagegen geklagt, dass die Zeitung ihn als Frauenschläger bezeichnet hatte. Im Verlauf des Prozesses kamen auch immer mehr pikante Details aus der Beziehung zu seiner Ex Amber Heard (34) ans Licht. All diese Vorwürfe und der Gerichtsentschluss haben jetzt aber Konsequenzen: Johnny verliert seine Rolle in "Phantastische Tierwesen".

In der Zauberwelt-Verfilmung spielte der Hollywood-Star bis dato die Figur des magischen Bösewichts Gellert Grindelwald, der auch aus dem Harry Potter-Universum bekannt ist. In Zukunft wird Johnny aber nicht mehr für die Fortsetzung der Reihe vor der Kamera stehen. Das verkündete er jetzt selbst auf seinem Instagram-Kanal. In einem offenen Brief schreibt der 57-Jährige dort: "Ich muss euch mitteilen, dass ich von Warner Bros. gebeten wurde, meine Rolle des Grindelwald in 'Phantastische Tierwesen' abzutreten und diese Bitte habe ich respektiert und akzeptiert." Wer an seiner Stelle die Figur mimen wird, geht aus dem Statement nicht hervor.

Doch bedeutet die Aufgabe der Rolle auch, dass Johnny seine Schuld eingesteht? Keineswegs! In dem Posting stellt er auch klar, dass er nicht vorhabe, das Urteil zu akzeptieren: "Das surreale Urteil des UK-Gerichts wird nichts daran ändern, dass ich auch in Zukunft dafür kämpfen werde, dass die Wahrheit ans Licht kommt." Auch seine Karriere sei noch lange nicht zu Ende.

Kevin Winter/Getty Images Johnny Depp als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp beim BFI London Film Festival

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

