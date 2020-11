Anfang November musste Johnny Depp (57) eine derbe Niederlage einstecken. Im Verleumdungsprozess gegen die britische Zeitung The Sun, die ihn in einem Artikel als Frauenschläger bezeichnet hatte, lieferte sich der Schauspieler auch eine heftige Schlammschlacht mit seiner Ex Amber Heard (34). Beide Parteien warfen sich darin üble Vorwürfe an den Kopf. Mittlerweile ist aber bekannt: Johnny hat den Rechtsstreit verloren. Wenige Tage nach dem Urteil hat sich der Hollywood-Star jetzt endlich selbst zu Wort gemeldet.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der 57-Jährige jetzt einen offenen Brief, in dem er sich zu den aktuellen Ereignissen äußert. Er bedankt sich darin nicht nur bei allen, die sich in den vergangenen Monaten für ihn eingesetzt hatten, sondern kündigt an, auch weiterhin nicht aufzugeben. "Das surreale Urteil des UK-Gerichts wird nichts daran ändern, dass ich auch in Zukunft dafür kämpfen werde, dass die Wahrheit ans Licht kommt", betont er. Die Vorwürfe gegen ihn seien falsch.

Im Gegensatz zu allen Spekulationen, die derzeit kursieren würden, solle das aber nicht bedeuten, dass die Karriere des US-Amerikaners zu Ende ist. Er stellt klar: "Mein Leben und meine Karriere sollen nicht dadurch definiert werden."

Johnny Depp im Juli 2020

Johnny Depp und Amber Heard im Februar 2014

Johnny Depp, Schauspieler

