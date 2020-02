Dieser Promi-Spross feierte eine Kinder-Party der Superlative! Der zweite Geburtstag von Stormi Webster (2), der Tochter von Kosmetik-Mogul Kylie Jenner (22) und Rapper Travis Scott (28), dürfte den Gästen sicher lange in Erinnerung bleiben. Denn um diesen Tag gebührend zu zelebrieren, hatte sich Mama Kylie nicht lumpen lassen und ihrer Tochter gleich drei Themenparks zum Feiern errichtet: Unter dem Motto "Zwei ist besser als eins" wurde Stormis Ehrentag ausgelassen gefeiert.

Genau wie im vergangenen Jahr betraten die Gäste die Party durch einen monströsen, aufblasbaren Stormi-Kopf. Wie in Kylies Instagram-Stories zu sehen, war der Waldweg hinter dem Eingang mit unzähligen Lichtern ausgeleuchtet. Insgesamt gab es stolze drei Themenparks, in denen sich Kinder und Erwachsene vergnügen konnten: Die Hauptattraktion war "Stormis Welt", die beiden anderen Parks waren passend zu den Kinderfilmhits "Die Eiskönigin" und "Trolls" ausgestattet. In einem glamourösen Bällebad und auf Karussells konnten sich Groß und Klein ausgelassen amüsieren, an einem Greifklauen-Automat ließen sich außerdem aufblasbare Stormi-Köpfe ergattern.

Damit sich die Gäste auf der Mega-Party auch zurecht fanden, bekamen sie zu Beginn Landkarten in die Hand gedrückt. Auch Hollywood-Superstars wie Sänger John Legend (41) und Model Chrissy Teigen (34) feierten Stormis Geburtstag. Sie besuchten das Event mit ihrer Tochter Luna.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster auf ihrer 2. Geburtstagsparty im Februar 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster Greifzangen-Automat auf ihrer 2. Geburtstagsparty im Februar 2020

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei Stormis 2. Geburtstagsparty im Februar 2020

