Könnte es noch eins mehr werden? Hollywoodstar Kate Hudson (40) hat alle Hände voll zu tun. Sie ist nicht nur erfolgreicher Filmstar, sondern auch Mutter von den drei Kindern Ryder Robinson (16), Bingham Hawn Bellamy (8) und Rani Rose Hudson Fujikawa (1). Dazu ist die Blondine auch noch mit ihrer Fitness-Modeline "Fabletics" überaus erfolgreich. Trotz der Belastungen kann sich die Powerfrau noch mehr Nachwuchs vorstellen. Das hat die Beauty jetzt in einem Interview verraten.

Die sportliche Schauspielerin war gerade mit Bruder Oliver (43) zu Besuch bei Ellen DeGeneres (62). Dort plauderte Kate aus dem Nähkästchen und schwärmte von ihren Kindern. "Rani ist einfach so lustig! Ich denke, sie hat unseren Humor erhalten." Im Gegensatz zu Oliver Hudson, der zwar überglücklich mit seinen drei Kindern ist , sich aber kein weiteres Kind vorstellen kann, sagte die Unternehmerin:" Ich bin noch nicht so weit, die Türe für ein viertes Baby zu schließen. Ich weiß nicht, ob ich schon durch bin mit dem Kinder kriegen." Momentan wünsche sie sich Nachwuchs, aber wisse nicht, ob das noch so sei, wenn ihr Jüngstes etwas älter ist. Vielleicht würde sie es dann doch bevorzugen, wieder mehr ihre eigene Freiheit genießen zu können.

Die hübsche Blondine und ihr Bruder sind gerade auf Promo-Tour für ihren gemeinsamen Podcast "Sibling Revelry". Darin sprechen sie mit prominenten Geschwistern über diverse Themen. "Wir haben noch nie kreativ zusammen gearbeitet, daher war es eine tolle Chance für uns, das Thema Geschwister-Dynamik zu erforschen", freute Kate sich.

Xavier Collin/Image Press Agency Kate Hudson im Februar 2020

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson im Februar 2020

Anzeige

Richie Buxo / Splash News Oliver Hudson und Schwester Kate Hudson 2015 beim "FL2 Launch"-Event in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de