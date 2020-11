Dijana Cvijetic (26) hatte wohl wieder Lust auf ein Umstyling! Ende September hatte Marcellino Kremers Freundin sich eine Trendfrisur zugelegt: Lange braune Haare mit zwei blonden Strähnen, die ihr Gesicht einrahmen. Auch wenn sie selbst den Look total gefeiert hat, zeigten sich die Promiflash-Leser so gar nicht begeistert! Ob die Ex-Love Island-Kandidatin sich wohl wegen des negativen Feedbacks wieder für einen neuen Look entschieden hat? Dijana war nämlich nochmals beim Friseur...

Via Instagram präsentiert die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin nun stolz das Endergebnis: Dijanas Haare erstrahlen jetzt in kühlen Blondtönen und sind außerdem ein gutes Stück kürzer – genauer gesagt, reichen sie ihr nur noch knapp bis über die Schultern. Dabei handelt es sich übrigens um ihre echte Mähne: "Wieder mal ohne Extensions", wie sie in der Bildunterschrift erklärte.

Bei ihren Fans kommt die neue Frisur super an – ihre Community überschlägt sich in den Kommentaren vor Komplimenten und Lob: "Wow! Das sieht so schön aus und so viel besser als vorher", schwärmte eine Abonnentin. Findet ihr Dijanas Haare auch besser so, wie sie jetzt sind? Stimmt ab!

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

