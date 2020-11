Sarah Lombardi (28) ist frischverlobt und könnte nicht glücklicher sein! Am Donnerstagabend verkündete die Musikerin überraschend und recht unspektakulär im Netz, dass ihr Freund Julian Büscher (27) ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie Ja gesagt hat! In dem Profifußballer scheint die Sängerin endlich die ganz große Liebe gefunden zu haben: Erst kurz vor den süßen Verlobungsneuigkeiten hatte Sarah noch von Julian und ihrer Beziehung geschwärmt.

Bei Sarah ist beruflich gesehen gerade eine Menge los – doch Julian sei eine super Stütze für sie. "Ich bin einfach so happy, ihn an meiner Seite zu haben. Weil er mich so krass ausgleicht und mir auch wirklich extrem viel hilft und unter die Arme greift und wir mittlerweile sogar beruflich zusammen aufgestellt sind", schwärmte die ehemalige DSDS-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Das sei nicht nur ein "sehr schönes Gefühl" ist, sondern würde auch "supergut" funktionieren. "Einen besseren Teampartner hätte ich mir nicht wünschen können."

Bereits im August hatte Sarah erklärt, dass Julian beim Profifußball kürzertreten möchte, um sie zu managen. "Er könnte vom Niveau sehr hoch spielen, aber er spielt eher aus Leidenschaft und managt nebenbei auch einiges bei mir im Hintergrund", betonte sie auf Instagram. "Als Team macht uns das echt stark."

