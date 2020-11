Happy Birthday, Matthew McConaughey (51)! Seit Jahren zählt der Schauspieler zu der A-Liga in Hollywood. Mit Filmen wie "Interstellar" oder "Dallas Buyers Club" hat er sich als absoluter Charakter-Darsteller etabliert. Aber auch privat läuft es bei dem gebürtigen Texaner ziemlich rund. Zusammen mit Ehefrau Camila Alves (38) hat er drei Kinder – und diese überraschten ihren Daddy nun mit einer süßen Geste zu seinem Geburtstag: Matthews Kids weckten ihren Vater mit einem Geburtstagslied!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der Leinwandstar diesen süßen Moment. In dem kurzen Clip singen seine Jüngsten aus Leibeskraft den Klassiker "Happy Birthday to You". "Was für einen wundervollen Wecker ich heute Morgen doch hatte", betitelte er das Video im Netz. Auch seine Gattin Camila teilte diesen Kurzclip und gratulierte ihrem Ehemann damit liebevoll zum 51. Geburtstag. "Wir feiern den wunderbaren Menschen, der Matthew heute ist. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster", schrieb die 38-Jährige.

Dass die Familie für Matthew einfach alles ist, hatte er erst kürzlich in einem Interview mit People preisgegeben. "Das Einzige, von dem ich jemals wusste, dass ich es sein wollte, war, Vater zu sein. [...] Vater zu sein war immer mein einziger Traum. Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen", hatte der Hollywoodstar in dem Gespräch beteuert.

Buckner/Variety/REX/Shutterstock Matthew McConaughey, Frau Camila Alves und ihre drei Kinder

Getty Images Matthew McConaughey und seine Frau Camila Alves

Getty Images Matthew McConaughey in New York, 2020

