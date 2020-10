Matthew McConaughey (50) spricht so offen wie nie zuvor über sein Familienglück! Seit 14 Jahren geht der Hollywood-Schnuckel mit seiner Frau, dem brasilianischen Model Camila Alves (38), zusammen durchs Leben. Die gemeinsamen Kinder Levi (12), Vida (10) und Livingston (8) halten die zwei dabei eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. In einem rührenden Interview anlässlich seiner kürzlich erschienenen Biografie "Greenlights" gewährte der Schauspieler nun seltene Einblicke in sein Privatleben und gab ganz offen zu: Eine Familie zu gründen war Matthews größter Wunsch!

Hollywood-Stars sind eigentlich dafür bekannt, nicht viel Privates preiszugeben. Umso überraschender ist es, dass Matthew jetzt ganz ehrlich mit dem People-Magazin über seine Rolle als Vater sprach und aus dem Nähkästchen plauderte. "Das Einzige, von dem ich jemals wusste, dass ich es sein wollte, war es Vater zu sein. [...] Vater zu sein war immer mein einziger Traum. Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen", erklärte der Oscarpreisträger seinen lang gehegten Wunsch nach einer eigenen Familie.

Gerade deshalb schätzt er jetzt die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern umso mehr. Erst kürzlich entdeckten sie ein gemeinsames Hobby: die Fotografie. "Alle drei können sich dafür begeistern und werden langsam richtig gut darin", freute sich der "Interstellar"-Darsteller über die gemeinsame Aktivität mit seinem Nachwuchs.

