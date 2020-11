Anna Hofbauer (32) würde offenbar am liebsten die Zeit anhalten! Seit November des vergangenen Jahres hat sich das Leben der ehemaligen Bachelorette komplett verändert: Ihr Sohn Leo erblickte das Licht der Welt – wenn auch zwei Wochen früher als geplant. In wenigen Tagen kann der kleine Mann nun aber schon seinen ersten Geburtstag feiern. Ein ganz besonderer Anlass, der die Blondine aber auch ein bisschen nachdenklich stimmt: Für Anna sind die bisherigen Monate mit ihrem Spross zu schnell vergangen!

"Ich kann es kaum glauben, dass dieser kleine Löwe nächstes Wochenende schon ein Jahr alt wird", teilt Anna ihrer Community via Instagram mit. Ihr geposteter Schnappschuss zeigt die einstige Rosenkavalierin strahlend mit ihrem Sprössling auf dem Arm. Um seine Privatsphäre zu schützen, macht Anna ihren Jungen weiterhin mit einem großen Löwenkopf unkenntlich. "Habt ihr Geschenkideen?", fragt Anna ihre Follower. Denn der erste Geburtstag soll für Klein Leo etwas ganz Besonderes werden.

Dass für Anna mit der Geburt ihres Sohnes ein ganz neues Leben begonnen hat, für das sie total dankbar ist, machte sie in der Vergangenheit immer wieder deutlich. "Ich bin so glücklich, dass ich deine Mama sein darf", schrieb die 31-Jährige beispielsweise am diesjährigen Muttertag im Mai zu einer süßen Aufnahme des Duos.

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Ex-Bachelorette Anna Hofbauer und ihr Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de