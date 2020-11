Im Dezember 2018 hatten die beiden Megastars der Schlagerszene Florian Silbereisen (39) und Helene Fischer (36) ihre Trennung bekannt geben. Das ehemalige Paar ging damals nach zehn gemeinsamen Jahren im Guten auseinander. Dann, letztes Jahr um diese Zeit hatte die Sängerin den 39-Jährigen in seiner Show "Schlagerboom" überrascht. Damals unterbrach sie ihre Auszeit, gesellte sich live zu ihrem Ex auf die Bühne und brachte ihn damit zum Weinen. Ein Jahr später möchte sich Florian nun bei Helene mit einer kompletten Fernsehshow revanchieren!

Die 35-Jährige hat in diesem Jahr guten Grund zu feiern: Vor genau vor 15 Jahren absolvierte Helene ihren ersten großen Auftritt beim großen "Hochzeitsfest der Volksmusik". Zu diesem Anlass will der Showmaster in "Die Helene-Fischer-Story" die letzten Jahre der Schlager-Queen Revue passieren lassen – so der MDR. "Wir haben ganz heimlich eine ganz persönliche Show voller Erinnerungen produziert, denn sie soll für alle Zuschauer und natürlich auch für Helene eine Überraschung sein", erklärt Florian.

In der Sendung, die am 13. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll, wird der Schlagersänger durch viele unvergessliche Momente in der Karriere von Helene Fischer führen. Schlagerfans können sich unter anderem auf den Hit "Atemlos", ihren ersten TV-Auftritt und Eindrücke der ausverkauften Stadiontourneen freuen. Florian wünscht sich: "Ich hoffe, sie schaut zu und geht mit uns allen auf Zeitreise!"

