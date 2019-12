Zehn Jahre lang galten sie als das Traumpaar der Musikbranche, seit einem Jahr sind sie nun allerdings getrennt: Die Rede ist von Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38)! Am 19. Dezember 2018 war es zuerst der Sänger, der das plötzliche Liebes-Aus öffentlich machte. In einem Interview bestätigte er das Beziehungs-Ende. Seine Verflossene zog mit einem offenen Brief zur Trennung nach – und der hätte emotionaler kaum sein können.

"Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider", betonte Helene damals gegenüber Bild. Denn auch wenn die Schlagerikone mit Thomas Seitel schnell einen neuen Mann an ihrer Seite hatte, herrschte zwischen ihr und Ex Flori nie böses Blut. Im Gegenteil: Der 37-Jährige freute sich sogar öffentlich für seine einstige große Liebe. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche", machte Florian im Dezember 2018 auf Facebook deutlich.

Auch heute versteht sich das einstige Traumpaar bestens. Erst kürzlich erklärte Flori gegenüber Bunte: "Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt. Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste." Während die Musikerin angeblich noch immer mit Akrobat Thomas glücklich ist, ist ihr Ex-Freund noch zu haben. Bereit für eine neue Liebe wäre der Moderator aber.

