Influencerin Gerda Lewis (27) überrascht mit Details aus ihrem Familienleben! Die ehemalige Bachelorette hat sich stetig eine riesengroße Community von rund 950 Tausend Abonnenten aufgebaut. Mit diesen teilt sie einige Details aus ihrem Alltag. Umso schwieriger, da noch etwas zu finden, was ihre Fans noch nicht von ihr wissen – könnte man meinen. Doch jetzt hat die Blondine eine Info geteilt, die viele Follower verblüfft: Gerda offenbart bisher unbekannte Familienfakten – beispielsweise, dass sie schon Tante ist!

In einer Fragerunde auf Instagram möchten ihre Follower fünf Fakten erfahren, die sie noch nicht kannten. "Ich habe eine jüngere Halbschwester, die auch schon Mama ist", offenbart Gerda gleich als Erstes. Ob sie damit allerdings einen kleinen Neffen oder eine süße Nichte hat, verriet die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin noch nicht. Mit ihren fünf Enthüllungen verblüffte sie dennoch die meisten ihrer Fans, denn rund 90 Prozent sagten in ihrer Umfrage dazu, dass sie nicht mehr als zwei dieser Tatsachen zuvor kannten.

Unter anderem erzählte die gebürtige Litauerin noch von der einen oder anderen Jugendsünde: Mit zwölf Jahren habe sie ein einziges Mal geklaut, sei aber direkt erwischt worden. In dem selben Alter habe sie auch angefangen zu rauchen. Mit achtzehn ließ sie das hinter sich und habe seitdem nie wieder eine Zigarette angerührt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, "Die Bachelorette" von 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und ihr Hund Teddy, November 2020

