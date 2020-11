Wann werden Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) sich endlich zu den Gerüchten über ein Liebes-Comeback äußern? Die beiden sind zwar schon seit 2015 getrennt – teilen sich aber seitdem das Sorgerecht für ihre drei Kinder Mason (10), Penelope (8) und Reign (5). Dabei beweisen die Keeping Up With the Kardashians-Stars regelmäßig, dass sie darüber hinaus auch immer noch gut befreundet sind. Im Netz teilt die älteste Kardashian-Schwester jetzt ein heißes Throwback-Bild mit ihrem Ex!

In ihrer Instagram-Story zeigt Kourtney jetzt ein altes Foto, das an einen Abschlussball erinnert. In einem langen roten Kleid schmiegt sich die hübsche Brünette an Scott – der lässig in die Kamera schaut und seinen Arm um sie legt. Wann genau und wo das Throwback-Pic entstand, lässt die Influencerin ihre Follower aber nicht wissen. Sie kommentiert das Posting lediglich mit "Wow" und einem Lach-Emoji.

Zusammen genossen die Dreifach-Eltern erst kürzlich den Geburtstagstrip von Kim Kardashian (40) – und ließen ihre Abonnenten online daran teilhaben. Die Poosh-Gründerin postete auf Instagram gemeinsame Selfies mit ihrem Verflossenen bei einer Radtour am Strand. Auch der 37-Jährige teilte ein Foto bei Sonnenuntergang, auf dem er eine Lady im Arm hält. Da die Person neben ihm nicht genau zu erkennen ist, spekulierten die Fans, ob es sich dabei auch um seine Ex-Frau handeln könnte.

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit einer Frau im Oktober 2020

