Die Rückkehr von Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki sorgt für neuen Trubel im Sommerhaus der Stars! In der vierten Folge der Reality-TV-Show mussten die Schauspielerin und ihr Mann die Koffer packen: Nachdem Michael Tim Sandt bei einer Challenge schwer verletzt hatte, wählten ihre Mitbewohner das Paar beinahe einstimmig aus der Show. Nun durften sich die Esoterik-Liebhaber jedoch freuen: Wegen des freiwilligen Exits von Denise Kappès (30) und Henning Merten durften sie zurückkehren – ihre alten neuen Mitstreiter waren schockiert!

Nach dem hitzigen Streit während der Nominierungszeremonie der aktuellen Folge weinte sich Evanthia Benetatou (28) ihren Frust an der Schulter von Iris Klein (53) aus. Schnell war die Trauer aber vergessen – denn Diana und Micha kamen um die Ecke. "Wie zwei Engel, das war so heftig für mich!", freute sich die Bachelor-Finalistin über die Ankunft. Auch Iris war froh, ihren Schützling wieder behütet zu wissen – diese Freude teilte sonst aber offenbar niemand: Besonders Andrej Mangold (33) schien von der Rückkehr der beiden sichtlich genervt. "Fassungslosigkeit trifft es am allerbesten. Ihr wurdet rausgewählt, weil ihr [...] euch von Eva menschlich habt umdrehen lassen!", erklärte der ehemalige Rosenkavalier missmutig im Interview.

Auch Lisha und Lou waren alles andere als begeistert: "Schock. Wir dachten wirklich, die wären nur kurz vorbeigekommen. Fuck!", äußerte der YouTuber. Lisha versuchte sogleich, der Blondine ins Gewissen zu reden. Doch Diana zeigte sich unbeeindruckt: "Leute, ich habe meine Einstellung. Ich habe jeden lieb und mag es nicht, wenn jemand ausgeschlossen wird!"

