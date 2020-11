Die letzte Entscheidung bei Das Sommerhaus der Stars ist gefallen! Nachdem bereits Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63) sowie Lisha und Lou das Feld räumen mussten, hatten noch Team Robens und das sogenannte Team Spirit die Chance auf den Sieg. Und die beiden Paare machten es am Ende noch einmal richtig spannend und gaben alles, um das Finale für sich zu entscheiden. Am Ende mussten sich Diana Herold (46) und ihr Liebster Michael Tomaschautzki ganz knapp geschlagen geben: Caro und Andreas Robens sind die Sommerhaus-Sieger 2020!

Aber noch mal von Anfang an – schließlich mussten die Auswanderer auch etwas dafür tun, um den Hauptgewinn von 50.000 Euro einzusacken. Das Final-Spiel "Gefällt dir, was du siehst" fand in der großen Scheune statt – dort wartete eine große Herausforderung auf die beiden Paare. In zwei großen Regalen standen überdimensionale Würfel, die im Gesamten betrachtet Pärchenbilder der Finalisten ergeben. Mit Sandsäcken mussten die Teams die Fotos der Gegner abwerfen, um anschließend aus den heruntergefallenen Klötzen ihr eigenes Bild zu puzzeln. Das Team, das zuerst fertig wurde und den Buzzer drückte, hatte gewonnen. Während zunächst Diana Herold und Michael Tomaschautzki die Nase vorn hatten, holten die Robens dann doch noch auf. Tatsächlich verpasste Team Spirit am Ende den Sieg ganz knapp.

"Wer hätte das gedacht?", platzte es aus Caro heraus, als sie gemeinsam mit Andreas den Buzzer drückte und ein riesiger Schwall Konfetti auf sie regnete. Und die Robens wären wohl nicht die Robens, wenn sie ihren Gefühlen nach dem Sieg nicht freien Lauf lassen würden. Nachdem sie sich zunächst in die Arme fielen und sich einen großen Schluck Schampus gönnten, folgte in alter Robens-Manier eine wilde Knutscherei...

