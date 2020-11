Sonya Kraus (47) ist seit Jahren aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Die Beauty moderierte schon Erfolgsformate wie "TV Total Turmspringen", "Die Alm" oder "Do It Yourself – S.O.S.". Ihren Durchbruch feierte die Zweifach-Mama aber mit der kultigen Talk-Mix-Sendung "talk talk talk". Von 2001 bis 2011 erfreute sie ganze zehn Jahre die Zuschauer in knappen Kleidern und mit spitzen Sprüchen. Jetzt sorgte die blonde Beauty für einen echten Nostalgie-Moment mit zwei Throwback-Fotos.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Sonya nun zwei Fotos, die sie hinter den Kulissen von "talk talk talk" zeigen. Darauf hat sie ihre Signature-Kleid an, das knappe rote, das man mit der Sendung in Verbindung bringt. "Könnt ihr euch erinnern? Als die Röcke noch kurz, das Dekolleté tief und die Visage knitterfrei war", schrieb sie in dem Bildbeitrag.

Ihre Fans schwelgen unter dem Beitrag in Erinnerungen. "Schade, dass 'talk talk talk' nicht mehr läuft. War immer echt lustig", bemerkte ein User. "Habe 'talk talk talk' immer total gerne geguckt. Seitdem bin ich Fan von dir", kommentierte ein anderer.

Sonya Kraus, TV-Gesicht

Sonya Kraus

Moderatorin Sonya Kraus

