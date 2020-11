Nina Noel (32) kennt man aus TV-Formaten wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer. Doch seit knapp einem Jahr hat sie eine ganz andere Rolle zu bewältigen – die Mutterrolle. Zusammen mit Freund Tony begrüßte sie nämlich vor einigen Monaten ihren Sohnemann Lyano Lyon Weiß. Seitdem sind ihre Social-Media-Kanäle voll von süßen Mama-Updates. Doch erwartet die Influencerin etwa nun auch schon Kind Nummer zwei?

Das lassen zumindest ihre neuesten Instagram-Fotos vermuten. Die Beauty war jüngst nämlich in Berlin und veröffentlichte eine Reihe von Fotos, die sie am Ku'Damm zeigen. Dabei trägt sie ein sehr weites Kleid – kombiniert mit einem sehr weiten Mantel. "Lyano ist nun in einem Alter, wo er sich auch mal gut alleine beschäftigen kann. Und ich genieße meine neu (zurück) gewonnene Freiheit sehr", schrieb Nina im zugehörigen Bildbeitrag. Sie werde in letzter Zeit häufiger darauf angesprochen, wie es mit der Planung eines zweiten Kindes aussieht. Und vielleicht versteckt die TV-Darstellerin ja hier schon einen kleinen Babybauch?

Das vermuten in jedem Fall ihre Follower. So fragte ein User ganz direkt: "Oh! Bist du wieder schwanger – sieht irgendwie nach Babybauch aus?", und ein anderer kommentierte: "Wird da etwa ein Babybauch versteckt?" Eine weitere Anhängerin komplimentierte das Bild und überlegte dabei ebenfalls, ob Lyano noch ein Geschwisterchen bekommt.

Instagram / ninanoel Nina Noel, 2020 in Berlin

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Tony und Sohn Lyano Lyon

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Sohn Lyano Lyon

