Auch bei den Pochers fliegen ab und zu die Fetzen! Sowohl Amira (28) als auch Oliver Pocher (42) nehmen gewöhnlich kein Blatt vor den Mund und sagen, was sie denken. Genau deshalb ist ihre Fernsehshow "Pocher – Gefährlich ehrlich!" auch so erfolgreich. Die beiden sind jetzt seit über zwei Jahren ein Paar und Amira ist bereits mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Doch so harmonisch das auch klingt, im Alltag gerät selbst dieses Traumpaar mal aneinander!

In ihrem wöchentlich erscheinenden Podcast "Die Pochers hier!" sprechen die beiden über Themen, die sie in den letzten Tagen bewegt haben. Dabei sind sie nicht immer einer Meinung – Amira bittet in der vergangenen Folge ihren Liebsten, endlich ein neues Thema anzuschneiden. Da kann sich der Comedian einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und fragt sie, ob sie dann nicht lieber erzählen möchte, wie sie ihren Nagellack aufträgt. Das findet die gelernte Visagistin gar nicht lustig: "Das mache ich doch nicht im Podcast. Was redest du denn für eine Scheiße?"

Damit hatte der Comedian nämlich darauf angespielt, dass Amira in einer ihrer Instagram-Storys den Followern vor ein paar Tagen verraten hatte, dass sie ihre Fingernägel mit einem UV-Lack verschönert. Doch Amira ist genervt von dem Kommentar, schließlich sei das nur in ihrer Funktion als Influencerin geschehen: "Willst du mich jetzt verarschen? Ach, leck mich doch am Arsch." Als Reaktion hat Oli schon den nächsten lustigen Spruch auf den Lippen und die kleine Meinungsverschiedenheit ist beendet.

Amira und Oliver Pocher bei einem Auftritt

Amira und Oliver Pocher

Amira und Oliver Pocher nehmen ihren Podcast "Die Pochers hier!" auf

