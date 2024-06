Fans spekulieren: Ließ Amira Pocher etwas an sich machen?

Nach dem Rosenkrieg mit ihrem Ex Oliver Pocher (46) hat Amira Pocher (31) ihr Lächeln zurück. Ihr sonniges Gemüt bringt die Moderatorin nach dem Trennungsschlamassel mit neuen Fotos auf Instagram zur Geltung. Dort posiert sie in einem hellgrünen Satin-Top und strahlt in die Kamera. Doch ihre Fans sind skeptisch – hat Amira eventuell etwas an sich machen lassen? "Hätte ich nicht erkannt, hab wohl irgendwas verpasst. Hübsch. Keine Frage. Aber irgendwie... verändert?", fragt sich ein User. Dieser scheint nicht der einzige zu sein, dem eine optische Veränderung aufgefallen ist. "Gut, dass ein Name dazu steht. Kaum erkannt", pflichtet ihm ein anderer bei.

Mit solchen Spekulationen scheint sich Amira nicht weiterzubeschäftigen und lässt sie unkommentiert. Bei der Podcasterin steht derzeit ohnehin einiges auf dem Plan – erst vor wenigen Tagen meldete sie sich in den sozialen Medien mit aufregenden Neuigkeiten. "Es ist offiziell. Ich durfte in eine sehr besondere Rolle bei 'Marie fängt Feuer' schlüpfen", gab die zweifache Mama bekannt und schwärmte von ihrer Zeit am Set der ZDF-Serie. Es ist nicht der erste Schritt, den Amira Richtung Schauspielkarriere wagte: Anfang des Jahres war sie schon bei Das Traumschiff an der Seite von Florian Silbereisen (42) und ihrem Ex Olli zu sehen.

Zwischen Amira und Olli soll das Verhältnis nach wie vor schwierig sein. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erklärte der Komiker jedoch kürzlich, dass die zwei versuchen würden, für ihre Kids an einem Strang zu ziehen. "Als Mutter macht sie einen guten Job. Vor den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell. Bisher ist alles in Ordnung", schilderte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Mutmaßungen von Amiras Fans nachvollziehen? Ja, irgendwas ist schon anders... Nein, sie sieht aus wie immer. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de