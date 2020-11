Was für eine heiße Bald-Mama! Es war eine ganz schöne Überraschung: Kurz nachdem Amira (28) und Oliver Pochers (42) erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hatte, durfte die Brünette im Juni verkünden: Sie ist erneut schwanger! Lange dürfte es gar nicht mehr dauern, bis der Spross das Licht der Welt erblickt. Bereits Ende Oktober verriet sie, dass sie sich in der "Endphase" befindet. Und das wird auch mit ihrem neuesten Social-Media-Posting deutlich: Amira setzte ihren XXL-Babybauch nun superelegant in Szene!

Kurz vor knapp nahm die Frau des Comedians wohl noch ein Schwangerschafts-Shooting in Angriff. Und das Ergebnis präsentierte sie jetzt auf ihrem Instagram-Account. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Amira in einem recht engen, schwarzen, asymmetrischen One-Shoulder-Kleid, das natürlich somit auch besten Blick auf ihre voluminöse Körpermitte bot. Mit einem ernsten Blick zur Seite und einer schützenden Hand auf der Kugel posierte die 28-Jährige für die Fotografen-Kamera.

Von diesem Anblick sind nicht nur die Follower vollends begeistert. Auch zahlreiche Promi-Kollegen überschlugen sich unter dem Beitrag mit Komplimenten. "Jesus!!! Du wunderhübsche Mama", kommentierte Lilly Becker (44) mit zahlreichen Herz-Emojis. Und auch Model Rebecca Mir (28) behielt ihre Begeisterung nicht für sich: "Uhhhhh schön!", schwärmte sie – ebenfalls mit drei Emojis mit Herzaugen.

Instagram / amirapocher Amira Pocher zeigt ihren Babybauch

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

