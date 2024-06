Könnte es bei Oliver Pocher und Antonia Hemmer funken?

Am heutigen Abend treffen die beiden Singles Oliver Pocher (46) und Antonia Hemmer (24) beim BILD Brauhaus Battle aufeinander! Realitystar Matthias Mangiapane (40) ist sich im Gespräch mit Bild sicher, dass es zwischen den beiden zu einem Flirt kommen könnte: "Ich glaube, Olli und Antonia könnten ganz gut zusammenpassen. Vielleicht haben die ja auch schon einmal einen kleinen Flirt gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihnen vielleicht funkt und knistert."

Doch Antonia hat heute eine große Auswahl an TV-Verführern vor Ort: Max Bornmann, Diogo Sangre (29), Calvin Kleinen (32) und Ron Bielecki (25) sind heute unter den geladenen Gästen. Doch ob einer von ihnen Potenzial als zukünftiger Freund hat, beantwortet die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin im Interview: "Also einige von denen wie Max oder Ron kenne ich gar nicht. Olli und Diogo haben einen gewissen Frauenverschleiß, wo ich eher kein Name auf einer Liste sein wollen würde." Für die Blondine ist eine Sache wichtig in ihrer Zukunft, wie sie offenbart: "Ich suche jetzt wirklich nach was Langfristigem, da ich schon immer in frühem Alter eine Familie gründen wollte. Und danach suche ich auch meinen zukünftigen Freund aus."

Antonia suchte bereits mehrmals im TV nach der großen Liebe. Doch egal, ob bei Bauer sucht Frau oder Make Love, Fake Love – es ging immer daneben und sie fand nicht ihren Traumprinzen. Zuletzt bandelte sie mit dem Sieger Xander Stephinger aus dem Datingformat an, doch sie merkten nach der Show, dass es zwischen ihnen nicht passt, wie sie im Netz erklärten.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Januar 2023

