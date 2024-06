So ging es Prinzessin Kate und König Charles auf der Parade!

Trooping the Colour, die große Militärparade zu Ehren von König Charles' (75) Geburtstag, fand am Samstag statt. Dieses Jahr war die Stimmung der einzelnen Familienmitglieder angesichts der Krebserkrankungen von Charles und Prinzessin Kate (42) nicht allzu entspannt. Der König, der normalerweise zur Parade reitet, musste dieses Jahr die Kutsche nehmen. Der königliche Kommentator Grant Harrold meint nun gegenüber OK! Magazine: "Ich glaube, Charles wird ein wenig enttäuscht sein, dass er nicht reiten konnte, denn das ist etwas, was er in den letzten Jahren immer gemacht hat." Aber auch Kate soll bezüglich ihres ersten öffentlichen Auftritts seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung nervös gewesen sein.

"Es ist sicherlich ein großer Moment für sie und ihre Familie, und es ist sicher eine gewisse Nervosität bei allen zu spüren – besonders bei Kate. Ich denke, so sehr sie sich auch freuen wird, wieder da draußen zu sein, so vorsichtig wird sie auch sein", erklärt Grant den Gemütszustand der Prinzessin. Charles hingegen soll trotz seiner Enttäuschung nicht nervös gewesen sein. So sei der Gatte von Königin Camilla (76) die Art von Veranstaltungen gewöhnt und werde in solchen Situationen nie nervös.

Jemand, der nicht angespannt gewirkt hat, ist der kleine Prinz George (10). Auf der Parade zeigte sich der Sohn von Prinz William (41) von seiner besten Seite. Die Expertin für Körpersprache Adrienne Carter nahm den Sprössling genauer unter die Lupe und meinte gegenüber OK! Magazine: "George sieht wirklich glücklich und relaxt aus. Man sieht, dass er in seine Rolle selbstbewusst hineinwächst."

