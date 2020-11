Denise Kappès (30) gewährt ihren Fans Einblicke in ihre Freundesliste! Eigentlich könnte man meinen, dass die Community der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin bereits über alle Einzelheiten aus ihrem Leben Bescheid weiß – immerhin teilt die Influencerin regelmäßig Updates aus ihrem Alltag mit ihrem Verlobten Henning Merten und Söhnchen Ben-Matteo (2). Mit einer neuen Aufnahme dürfte die TV-Bekanntheit jetzt allerdings bei manch einem Anhänger für eine Überraschung gesorgt haben: Eine der engsten Freundinnen von Denise ist tatsächlich Unter uns-Star Valea Scalabrino (30).

Via Instagram widmete Denise nun besonders rührende Worte an die Soapdarstellerin: "Liebe macht vieles Unmögliche möglich! Für die Welt bist du nur irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die ganze Welt!" Dazu veröffentlichte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin einen süßen Schnappschuss, auf dem die beiden Frauen zusammen auf der bekannten Hohenzollernbrücke in Köln posieren. Die Aufnahme kommentierte Valea prompt mit zahlreichen Herzchen.

Sieht ganz so aus, als würden sich die beiden Frauen schon seit längerer Zeit bestens verstehen. Auch auf Valeas Profil ist das Bild der beiden Powerfrauen zu finden. "Mädels auf Tour", schrieb die Schauspielerin dazu. Und wer weiß, vielleicht haben die beiden ja sogar als Zeichen ihrer Freundschaft auch ein kleines Schloss an der Brücke angebracht...

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Influencerin

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, Schauspielerin

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Valea Scalabrino

