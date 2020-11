Das Liebes-Aus von Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) kam offenbar ziemlich unerwartet! 2019 ging der Hamburger Nic in der Kuppelshow Prince Charming auf Parnersuche – und schien in Lars endlich seinen Mister Right gefunden zu haben. Doch heute folgte der Schock: Nicolas und Lars sind offenbar kein Paar mehr. Dabei haben die beiden vor einem Monat noch ganz romantisch ihr einjähriges Beziehungsjubiläum gefeiert!

Auf Instagram teilten sowohl Nicolas als auch Lars noch am 10. Oktober Pärchenfotos, auf denen sie ganz verliebt wirkten: Sie waren nach Kreta gereist, dem Ort, an dem sie vor einem Jahr im Rahmen des Dating-Formats zusammengekommen waren. Wie Nico in der Bildunterschrift verriet, seien sie sogar zu der sogenannten Männervilla gefahren – einer bedeutungsvollen Location für die beiden. Zudem widmete er Lars noch total rührende Worte: "Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben, du verrückter Typ! Ich liebe Dich. Auf die Liebe und die nächsten Jahre."

Auch Lars machte seinem damaligen Schatz unter dem Foto eine süße Liebeserklärung – in der er allerdings auch von schwierigen Zeiten sprach: "Das vergangene Jahr war eine Achterbahn der Gefühle und hat mein Leben komplett verändert. Wir sind durch viele gute, aber auch einige schlechte Zeiten gegangen." Am Ende habe sich das Kämpfen aber gelohnt, denn das habe sie zusammengeschweißt.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020 auf Kreta

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn in Hamburg, Dezember 2019

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerbron und Nicolas Puschmann

