Amber Heard (34) erhält Morddrohungen! Nach der Urteilsverkündung zur Klage ihres Ex-Mannes Johnny Depp (57) wird die Schauspielerin von seinen Fans heftig beschimpft. Der US-Amerikaner hat den Verleumdungsprozess gegen die Zeitung The Sun verloren. Vor wenigen Tagen bat die Produktionsfirma Warner Bros. den Schauspieler, seine Rolle des Zauberers Gellert Grindelwald in Phantastische Tierwesen aufzugeben. Seine Anhänger sind so wütend darüber, dass sie eine Petition starteten und seine Ex-Freundin aufs Übelste beschimpfen!

"Ich hoffe, du brennst in der Hölle für alles, was du getan hast", schreibt ein Twitter-User. Ein anderer wünscht ihr den Tod: "Ich hoffe, Amber wird von einem Bus überfahren und stirbt." Dass die Blondine ihre Rolle in "Aquaman 2" behalten kann, während Johnny seinen Job verloren hat, sorgt offenbar für große Empörung. Darüber hinaus wird dazu aufgerufen, diesen Film nicht mehr zu unterstützen.

Der Daily Mail berichtete die 34-Jährige, dass sie dieser Art von Hass in den sozialen Netzwerken bereits seit Bekanntwerden ihrer ersten Anschuldigungen ausgesetzt sei. "Es ist so ekelhaft und es geht in eine Richtung, die mir niemand glauben würde", beschreibt die Schauspielerin die Situation.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Amber Heard beim Verlassen des Gerichtsgebäudes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de