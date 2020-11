Mykelti Ann Padron (24) teilt neue Eindrücke ihrer Schwangerschaft! Bereits 2016 gab die zweitälteste Tochter von Sister Wives-Star Kody Brown ihrem Partner Antonio Padron (26) das Jawort. Ende September überraschten die Eheleute ihre Fans dann mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits im März 2021 soll der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. Jetzt veröffentlichte Mykelti eine erste Aufnahme mit Babybauch!

Mykelti scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Via Instagram teilte die werdende Mutter nun einen ersten Schnappschuss seit der Bekanntgabe ihrer Baby-News: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posiert die Bald-Mama in einer bequemen Leggings und Langarmshirt im Vorgarten ihres Hauses. Dabei ist ihr pralles Babybäuchlein auf der Aufnahme aus der 18. Schwangerschaftswoche bereits kaum noch zu übersehen.

Neben dem Beitrag mit den deutlich sichtbaren Veränderungen ihres Körpers verriet Mykelti kürzlich noch ein weiteres Detail zu ihrem noch ungeborenen Baby: Die TV-Bekanntheit und ihr Liebster erwarten ein kleines Mädchen. Dieses Geheimnis lüftete das Paar mit zahlreichen pinkfarbenen Luftballons und dazu farblich passenden Shirts.

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron, TV-Bekanntheit

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron, TV-Star

Instagram / tonychessnut Antonio und Mykelti Padron

