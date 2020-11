Kisu (29) entpuppt sich als Mega-Party-Planerin! Im vergangenen Jahr durften sich die Fans der YouTuberin nicht nur über die Hochzeit ihres Idols freuen, sondern auch über die Geburt von Kisus erstem Nachwuchs. Im November 2019 begrüßten sie und ihr Ehemann Kevin Töchterchen Milena auf der Welt. Dass die Zeit manchmal wie im Fluge vergeht, bekamen die stolzen Eltern jetzt aber am eigenen Leib zu spüren: Ihre Kleine wurde vor wenigen Tagen schon ein Jahr alt. Und aus diesem Anlass wurde zu Hause auch richtig aufwendig gefeiert.

Auch wenn eine große Familienfete aufgrund der aktuellen Gesundheitsmaßnahmen nicht stattfinden konnte, hat die Web-Bekanntheit ganz offensichtlich alles dafür getan, dass ihre süße Maus einen tollen Tag verbringen konnte. Kisu hat eine Party mit Hunde-Motto organisiert. Auf Instagram teilte die Beauty jetzt einen kleinen Eindruck von dem Fest im engsten Kreis. Zusammen mit ihrem Liebsten und Milena auf dem Arm steht die 29-Jährige auf dem Foto inmitten von braunen Luftballons mit Pfötchen-Stickern und neben einer rosafarbenen Torte, die ein naschbarer Vierbeiner ziert. "Dein Strahlen, als du die Hunde-Deko und den Kuchen gesehen hast, übertrifft sowieso alles", freut sich Kisu unter dem Beitrag.

Schon am eigentlichen Geburtstag am vergangenen Donnerstag schwärmte die Influencerin in den höchsten Tönen von ihrem Spross. "Mein kleines, aufgewecktes, fröhliches Baby", schrieb sie und erinnerte sich an das erste gemeinsame Jahr mit Baby Milena.

Anzeige

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu

Anzeige

Instagram / kisu Kisus Torte für Milenas ersten Geburtstag

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter Milena im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de