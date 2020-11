Das nächste Umstyling steht an! Vor wenigen Tagen waren die Fans bereits total aus dem Häuschen: Ex-Prince Charming-Kandidat Martin Angelo erstrahlt in einem neuen Look: Der Wahlberliner hat sich einen Schnauzer wachsen lassen. Erst kurz zuvor hatte er sich außerdem seine Haare von Dunkelbraun zu Platinblond gefärbt. Doch von diesem Style hat sich Martin jetzt schon wieder verabschiedet: Er hat sich eine Glatze rasiert.

"Schnipp, schnapp, Haare ab! Wenn man Dinge mit Humor nimmt, geht einem einfach mit allem leichter", schreibt der "Schwestaaa Talk"-Host auf seinem Instagram-Profil zu einem Video, in dem er zum Rasierer greift und selbst Hand an seinem Kopf anlegt. Weil seine Haare unter der Blondierung gelitten haben und die Spitzen abgebrochen sind, habe sich der Flirtshow-Teilnehmer von seiner alten Frisur verabschieden müssen. Ganz offensichtlich ist Martin mit dem Ergebnis aber zufrieden. Auf zwei Bildern von dem Gesamtergebnis guckt er freudig in die Kamera.

Doch erkennen ihn seine Fans und Kollegen in dem neuen Style überhaupt noch? Einigen TV-Kumpels scheint das recht schwerzufallen. "Bist du Britney?", fragt sich Gelbliebhaber Aaron Koenigs (26). Sam Dylan (29) ist ebenfalls überrascht von dem neuen Styling des Schnauzbart-Fans: "Jeden Tag ein neuer Martin." Martin selbst versieht die Bilder mit der Überschrift: "Hallo, ich bin es noch."

Anzeige

Instagram / martin.angelo "Prince Charming"-Martin mit Schnauzbart November 2020

Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo im November 2020

Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo mit Schnauzbart in Berlin November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de