Bei Temptation Island V.I.P geht es ganz schön heiß her! In der Sendung stellen sich vier Promipaare der ultimativen Verführung. Die Duos müssen sich für die Show räumlich trennen und in eine Art Luxus-Wohngemeinschaft mit jeweils zwölf Kandidaten des anderen Geschlechts begeben. Aufgabe der Singles: die Vergebenen zu verführen. Gerade die Ladys geben in der Villa alles: Twerking, Lapdance-Einlagen und Co. sind für die Promi-Männer um Willi Herren (45) oder Ludwig Heer (39) an der Tagesordnung. Ludwigs Partnerin Giulia Siegel (45) stört das allerdings überhaupt nicht. Im Gegenteil: Die DJane feiert die Verführungskünste der Singledamen!

Die Verführerinnen hinterließen bei Giulia einen bleibenden Eindruck. "Super Figuren, schlanke Figuren, ungeschminkt, natürlich. Ich habe schon gedacht, das sind ganz schöne Granaten", plaudert sie gegenüber Promiflash aus. Dass die Mädels auch schon mal vor den vergebenen Männern tanzen oder ihnen gar einen Lapdance anbieten, findet die Blondine super: "Ich finde, schöne Frauen sind was Tolles zum Anschauen."

Da ihre Beziehung mit Ludwig relativ eifersuchtsfrei ist, muss sich Giulia keine großen Sorgen machen. Ihr selbst würde es ebenfalls gefallen, von so vielen hübschen Damen umgeben zu sein. "Auf einer Party könntest du dir jederzeit nackte Frauen in die Ecke stellen zum Anschauen. Nackte Frauen haben immer was Schönes an sich", findet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Mit nackten Männern könne sie in diesem Zusammenhang hingegen nicht so viel anfangen.

