Clare Crawley und Dale Moss zeigen, wie schön Liebe sein kann! Vor wenigen Wochen machte sich die Blondine als Rosenkavalierin in der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette auf die Suche nach ihrem Mister Right. Dabei wurde die Beauty schneller fündig als gedacht: Bereits in der vierten Folge brach sie das Flirt-Format ab und entschied sich für den einstigen NFL-Star. Der Hottie ging vor seiner Liebsten sogar auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Jetzt teilte das Paar das erste Bild nach seiner Verlobung!

Via Instagram teilte Dale nun erstmals ein süßes Turtelbild mit seiner Liebsten aus dem Auto: Mit breitem Grinsen im Gesicht lächeln der Sportler und die Beauty überglücklich in die Kamera. Dabei schmiedeten die TV-Stars bereits erste Pläne für ihr gemeinsames Wochenende. "Wir holen uns jetzt zum ersten Mal unseren Kaffee gemeinsam", verriet die gelernte Friseurin ihrer Community. Sieht ganz so aus, als möchte Clare in Zukunft keine Sekunde mehr ohne Dale an ihrer Seite verbringen.

Clare und Dale haben ihr Liebesglück offenbar schon gefunden – doch was passiert mit den restlichen Bachelorette-Kandidaten? Der Sender hat bereits einen Ersatz für die Rosenlady gefunden: Ab sofort wird Ex-Bachelor-Babe Tayshia Adams die Schnittblumen an die Single-Männer verteilen.

Anzeige

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / dalemoss13 Dale Moss, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tayshia Tayshia Adams, ehemalige US-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de