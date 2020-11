Hat es zwischen Lutz und seiner Steffi etwa gefunkt? Im Rahmen des TV-Formats Bauer sucht Frau hat der Landwirt die Erzieherin auf seinen Hof eingeladen, um sie näher kennenzulernen. Bislang scheinen sich die beiden blendend zu verstehen: Steffi ist sehr wissbegierig und greift dem 51-Jährigen bei seiner alltäglichen Arbeit fleißig unter die Arme. Doch auch auf der Gefühlsebene scheint sich einiges zu tun: Es kommt zum ersten Kuss!

In der aktuellen Folge lässt Lutz seine Bewerberin Steffi mit seinem Rasenmäher fahren – und das, obwohl sie große Angst davor hat: Denn die 54-Jährige hat keinen Führerschein und fürchtet sich vor Maschinen. Doch am Ende springt sie über ihren Schatten und mäht das ganze Gras ab. "Und, was meinst du? Das kannst du jetzt öfter machen", sagt Lutz stolz. Daraufhin schnappt er sich Steffi und gibt ihr einen Kuss. "Ich habe es genossen und habe gemerkt: Der Lutz küsst gut", schwärmt die Blondine wenig später im Interview.

Doch der Kuss ist nicht das erste Anzeichen von Lutz' Zuneigung gegenüber Steffi: Er benannte auch schon ein Kälbchen nach ihr. "Die kleine Steffi ist jetzt was ganz Besonderes. Ich kann mich immer daran erinnern, was wir für eine schöne Zeit schon hatten und freue mich auf das, was noch kommt", erklärte der Rinderwirt.

