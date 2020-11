Für John Graham sollte es in mehreren Kuppelshows nichts mit der Liebe werden – nun hat er abseits der TV-Kameras wohl endlich die Frau fürs Leben gefunden! Vor zwei Jahren nahm der Software-Entwickler an The Bachelorette teil und versuchte in der 14. Staffel der US-amerikanischen Show, Becca Kufrin (30) von sich zu überzeugen. Das klappte allerdings nicht, er bekam schon in der fünften Woche keine Rose mehr von ihr. Und auch bei Bachelor in Paradise traf ihn nicht Amors Pfeil. Im Februar 2019 machte der 30-Jährige dann aber im Netz klar, dass er mit Brittni Nowell eine Partnerin ganz ohne Rosen und Fernsehpublikum kennengelernt hat. Mit der Blondine ist John so glücklich, dass er jetzt um ihre Hand angehalten hat!

"Ich war so nervös, als ich auf die Knie gegangen bin. Ich bin sicher, dass ich in dem Moment kurz aus den Latschen gekippt bin, aber sie hat mich aufgefangen und mich nicht mehr losgelassen. Lass' mich nie wieder los", schrieb der Kuppelshow-Kandidat unter drei Fotos von der Verlobung am vergangenen Sonntag auf Instagram. Darauf zeigt Brittni nicht nur stolz ihren Ring, auch der Moment, in dem sie den Antrag bekommt, wurde auf einem Foto festgehalten. Und er schien sie eiskalt erwischt zu haben: "Ich habe keine Worte dafür, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Der Mann den ich liebe, hat mich gefragt, ob ich für immer mit ihm zusammen sein will", schrieb sie ihrerseits auf Social Media.

Wie tiefgründig ihre Liebe ist, das ließ John in seinem rührenden Verlobungs-Post ebenfalls nicht unerwähnt: "Ich liebe dich dafür, dass du mich für unsere Freunde und Familie zu einem besseren Menschen machst und dass du mir dabei hilfst, meine Emotionen auszuleben und über sie zu sprechen." Damit geht es John beziehungstechnisch momentan besser als seiner Bachelorette – Beccas Verlobung mit ihrem Auserwählten Garrett Yrigoyen platzte erst Ende August.

Instagram / johngraham262 John Graham im Oktober 2018

Instagram / johngraham262 Brittni Nowell und John Graham

Instagram / johngraham262 Brittni Nowell und John Graham im April 2019

