Becca Kufrin (30) hat offenbar kein Glück in der Liebe! Zunächst kämpfte sie als Kandidatin bei The Bachelor um das Herz von Arie Luyendyk, Jr. (38) und verlobte sich im großen Finale sogar mit ihm. Doch zum Jawort kam es nie, weil die beiden schon kurz darauf getrennte Wege gingen. 2018 verteilte sie als The Bachelorette selbst Rosen und schien in Garrett Yrigoyen tatsächlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. Doch trotz Kniefall ist auch diese rosarote Blase letztendlich geplatzt.

In ihrem Podcast Bachelor Happy Hour bestätigte Becca das, was viele Fans bereits vermutet hatten: Sie und ihr Verlobter sind kein Paar mehr. "Garrett und ich haben diese Entscheidung nach vielen Gesprächen getroffen [...] – und nicht auf Basis irgendeines Instagram-Posts oder der Meinung anderer", stellte sie klar. Dahinter stecke sehr viel mehr. Mehr Details zum Liebes-Aus will sie nicht verraten.

Aber eines betonte sie: Zwischen Garrett und ihr fließe kein böses Blut. "Nur weil wir diese Entscheidung getroffen haben, nimmt uns das nicht die gemeinsamen Jahre und unzähligen Erinnerungen." Sie werde immer in Dankbarkeit und Liebe auf diese Zeit in ihrem Leben zurückblicken.

Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / bkoof Garrett Yrigoyen und Becca Kufrin im Februar 2020

Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Garrett Yrigoyen, US-Bachelorette-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de