Gerda Lewis (27) steht zu ihren Beauty-Makeln! Normalerweise zeigt sich die ehemalige Bachelorette stets topgestylt – vor wenigen Tagen überraschte sie ihre Fans allerdings mit einem ehrlichen Update: Seitdem sie die Pille absetzte, hat die Reality-TV-Darstellerin mit starken Hautunreinheiten zu kämpfen. Nachdem sie mehrere Produkte ausprobiert hat, scheint Gerda nun die passende Creme gefunden zu haben: Auf mehreren unbearbeiteten Fotos zeigt die sonst filterliebende Blondine ihr aktuelles Hautbild.

In ihrer Instagram-Story präsentiert Gerda ganz ungeniert, wie ihr Gesicht nach drei Tagen Behandlung aussieht. Noch immer sind Rötungen und Pusteln zu sehen, doch die 27-Jährige ist schon jetzt begeistert von dem Zwischenergebnis. Überwindung kostet es sie nicht, sich so zu zeigen. In einem Post betont das Reality-TV-Sternchen: "Es ist normal, nicht perfekt zu sein. Es ist normal, dass man sich mal unwohl fühlt. Es ist nicht alles perfekt, bei Keinem – auch wenn es manchmal so aussieht."

Mit ihrem nicht ganz perfekten Aussehen möchte Gerda ihren jungen Fans Mut machen. "Glaubt mir, wenn ich sage: Schlechte Tage vergehen und danach wisst ihr die guten Tage noch mehr zu schätzen", schreibt sie und bekommt wegen dieses Powertalks zahlreiche Komplimente für ihren unbearbeiteten Teint.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

Instagram / gerdalewis Vorher-Nachher-Bild von Gerda Lewis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

