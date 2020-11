Megan Fox (34) scheint wieder gute Laune zu haben! Nach ihrer Schlammschlacht mit Ex-Mann Brian Austin Green (47) in den sozialen Medien sieht man die Beauty jetzt wieder lächeln. Die letzten Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Mann sind offenbar nicht spurlos an der Schauspielerin vorbei gegangen. Mit einer sehr langen emotionalen Nachricht kommentierte sie ein Foto ihres Verflossenen: Sie warf ihm vor, nur für Aufmerksamkeit Fotos von sich und ihren gemeinsamen Kindern zu posten. Ihr neuer Freund Machine Gun Kelly (30) scheint die Dreifach-Mutter jetzt aber wieder aufgemuntert zu haben.

Auf aktuellen Paparazzi-Fotos läuft das Paar Hand in Hand durch Los Angeles. Entspannt und sichtlich glücklich spazierte Megan in einer schwarzen Oversize-Jacke und einer rostfarbenen Mütze an der Seite des "Bloody Valentine"-Sängers durch die Straßen der Metropole. Dazu kombinierte sie schwarz-weiße Sneaker. Genauso stilsicher wie seine Freundin zeigte sich der 30-Jährige in einem ebenfalls schwarzen Pullover und einer weißen Jeans.

Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt und die Brünette brachten ihre Beziehung auf ein neues Level – Megan stellte ihm vor Kurzem ihre Kinder Noah Shannon (8), Bodhi Ransom (6) und Journey River (4) vor.

Anzeige

MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

P&P / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2020

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de