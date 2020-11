So haben Royal-Fans die britische Königsfamilie schon lange nicht mehr gesehen! Seit dem Ausbruch der Gesundheitskrise Anfang des Jahres lassen auch Queen Elizabeth II. (94) und Co. Vorsicht walten. So wurden zahlreiche royale Veranstaltungen, die sonst in großem Rahmen stattfinden würden, abgesagt – und viele Termine nur einzeln wahrgenommen. Am Sonntag war es jetzt aber wieder so weit: Die britischen Royals haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit vielen Monaten absolviert!

Anlass war der sogenannte National Service of Remebrance 2020 – die alljährliche Zeremonie zu Ehren der Gefallenen beider Weltkriege. Queen Elizabeth, Prinz Charles (71), Herzogin Camilla (73), Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und Prinzessin Anne (70) schauten der Gedenkzeremonie im Londoner Regierungsviertel zu – mit ernsten Gesichtern und gebührend viel Abstand zueinander. Neben den Royals waren auch einige Politiker zugegen: Darunter der britische Premierminister Boris Johnson (56) und seine Verlobte Carrie Symonds sowie seine Vorgängerin Theresa May (64). Aufgrund der aktuellen Lage war Publikum nicht zugelassen. Auch nach Prinz Philip (99) hielt man vergeblich Ausschau.

Wie auch in den Vorjahren zollten die Royals den Kriegsopfern mit einem Blumenkranz am sogenannten Cenotaph-Denkmal sowie einer Schweigeminute Tribut – und auch durch ihre Outfits: So trugen die Blaublüter Klatschmohnblüten am Revers, die in Großbritannien als zentrales Symbol für die Gefallenen gelten. Zudem kleideten sie alle sich in für den Anlass angemessene Farben wie schwarz, dunkelblau oder dunkelgrau.

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. zum National Service of Remebrance 2020

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Prinz William und Prinz Charles zum Service of Remebrance 2020

Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Herzogin Camilla zum Service of Remebrance 2020

Chris Jackson/Getty Images Boris Johnson und Carrie Symonds zum National Service of Remebrance 2020

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate National zum Service of Remebrance 2020

1284570641 Prinz Charles und Prinz William zum National Service of Remebrance 2020

Chris Jackson/Getty Images Prinz Charles zum National Service of Remebrance 2020

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Theresa May zum National Service of Remebrance 2020

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images National Service of Remebrance 2020 in London

