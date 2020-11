Hat Scott Disick (37) sich das nächste Model geangelt? Während die Fans immer noch auf ein Liebescomeback von Scott und seiner Ex-Frau Kourtney Kardashian (41) hoffen, macht der Unternehmer aktuell eher Schlagzeilen mit seinem Dating-Leben. So wurde ihm zuletzt eine Liebelei mit dem Model Amelia Gray Hamlin nachgesagt. Auf der Halloween-Geburtstagsparty von Kendall Jenner (25) wurden die beiden erstmals gemeinsam gesichtet. Nun gibt es neue Hinweise, die auf eine mögliche Romanze hindeuten: Scott und Amelia waren gemeinsam bei einem romantischen Dinner!

Der Keeping Up With the Kardashian-Darsteller teilte in seiner Instagram-Story vor Kurzem ein Foto seines Restaurantbesuches bei einem Edelitaliener. Auf der Aufnahme zeigte er den mit Pastagerichten reichlich gedeckten Tisch und schrieb dazu: "Meine Liebe". Die Tochter von Real Housewives of Bevely Hills-Darstellerin Lisa Rinna teilte in den sozialen Medien ebenfalls ein Schnappschuss desselben Tisches. Sie kommentierte das Pic mit dem Wort: "Familienessen".

Für eine Liebes-Reunion zwischen Scott und der ältesten Kardashian-Jenner-Schwester stehen die Zeichen allerdings trotzdem nicht schlecht, verriet ein Insider gegenüber der Us-Weekly. "Scott hat Kourtney immer geliebt und von seiner Seite aus steht die Tür auch immer offen, falls sie wieder eine romantische Beziehung zu ihm aufbauen möchte", erklärt die Quelle.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im November 2019

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin

Instagram / kourtneykardashs Kourtney Kardashian und Scott Disick auf einem Throwback-Foto

