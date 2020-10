Geht da etwa wieder was? Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) gehen seit 2015 eigentlich getrennte Wege. Nach Scotts vermeintlichem Untreue-Skandal beendete die Kardashian-Schwester die Beziehung zu ihrem damaligen Partner. Dennoch scheinen sich die beiden immer noch gut zu verstehen – die gemeinsame Erziehung ihrer Kids Mason (10), Penelope (8) und Reign (5) soll gut funktionieren. Jetzt sorgen neue Selfies der Ex-Partner jedoch für Hoffnung bei den Fans – die wollen Kourtney und Scott nämlich wieder als Pärchen sehen!

Auf Instagram postete Kourtney nun zwei gemeinsame Fotos mit Scott. Die hübsche Dunkelhaarige trägt dabei nur einen Badeanzug, kombiniert mit einem lässigen Fischerhut. Scott setzt derweil auf ein buntes Hawaiihemd und eine dunkle Sonnenbrille. Die beiden befanden sich augenscheinlich auf einer Radtour am Meer. Fans der zwei gerieten durch die Pics total aus dem Häuschen. "Mein liebstes Pärchen, jeden Tag und für immer!", schrieb eine von Kourts Abonnentinnen. "Kourtney, wolltest du etwa versuchen, das Internet zu zerstören?", kommentierte eine andere und spielte damit auf die Millionen von Likes an, die die Bilder innerhalb kürzester Zeit erhielten.

"Seid ihr wieder zusammen?", lautete dann die Frage aller Fragen unter dem Post der Keeping Up With the Kardashians-Darstellerin. Bisher äußerten sich allerdings weder die dreifache Mutter noch der Geschäftsmann zu den Mutmaßungen ihrer Fans. Glaubt ihr auch, dass die beiden wieder zusammen sind? Stimmt unten mit ab!

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im September 2008

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick im Februar 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de