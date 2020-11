Sind Pietro Lombardi (28) wirklich im Guten auseinandergegangen? Ende Oktober hatte der DSDS-Star bekannt gegeben, dass er und Influencerin Laura Maria nach wenigen Wochen Beziehung schon wieder getrennt Wege gehen – ein paar Tage zuvor hatte der Musiker bereits angedeutet, dass sie eine schwierige Phase hätten. Was vorgefallen ist, erklärte der Sänger nicht. Bisher hat auch keiner der beiden auch nur ein schlechtes Wort über den anderen verloren. Doch wie sieht Laura und Pietros Verhältnis seit der Trennung aus?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Rechtsanwaltsgehilfin nun einige Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, wie sie und Pietro aktuell zueinanderstehen. "Pie und ich haben noch ein echt gutes Verhältnis, wir stehen noch in Kontakt", antwortete Laura daraufhin. Dabei hätten sie vor allem ein Thema: ihren Hund Akira! Die Akita-Hündin war damals ein Geschenk für die Influencerin zu ihrem einmonatigen Beziehungsjubiläum. Deshalb soll die Fellnase nach ihrem Liebes-Aus hauptsächlich bei der Blondine bleiben.

Ganz klar: Eine hässliche Trennung sieht anders aus! Tatsächlich hat es sich bei Pietro auch so angehört, dass er ein Liebes-Comeback nicht ausschließt: "Und wer weiß, was die Zeit bringt. [...] Vielleicht liegen wir in sechs, sieben Monaten Arm in Arm und sagen: 'Ey, das war genau das Richtige'", erklärte er in seiner Instagram-Story. Überrascht es euch, dass die beiden noch Kontakt haben? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Freundin Laura, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de