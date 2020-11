Ein bislang ungesehenes Kinderfoto von Prinzessin Diana (✝36) ist aufgetaucht! Am 31. August 1997 starb die Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36) bei einem tragischen Autounfall in Paris. Vor allem für ihre damals noch kleinen Söhne war dies ein großer Schock. Auch heute noch betonen sie immer wieder, wie wichtig ihre Mutter für sie war. Andere Familienmitglieder trauern dagegen leise. So spricht Dianas Bruder Charles Spencer (56) nur sehr selten über seine Schwester. Nun sorgt er jedoch für eine Überraschung: Er veröffentlichte ein bisher unbekanntes Foto von sich und Diana.

Auf seinem Twitter-Account postete der Brite ein Bild, das mit Sicherheit alle Royal-Fanherzen höher schlagen lässt! Darauf ist Charles in jungen Jahren mit seiner drei Jahre älteren Schwester Diana an einem warmen Sommertag zu sehen – die Prinzessin von Wales hat dabei schützend den Arm um ihren Bruder gelegt. Worte waren für den Journalisten dabei offenbar nicht nötig: Er ließ die Aufnahme für sich sprechen.

Dass Charles häufig an seine Schwester denkt, machen auch seine seltenen Äußerungen über sie deutlich. Vor drei Jahren gab er gegenüber BBC Radio 4 etwa zu, dass die Erinnerung an Ladys Dis Trauerfeier ihn sehr belaste: "Die Pferde, die Kutsche und unsere Schritte und dann diese unglaublich erdrückende Welle an Gefühlen, die uns von allen Seiten entgegen schwappte. Es war wirklich erschütternd und ich leide bis heute unter Albträumen."

Getty Images Prinzessin Diana

Twitter / cspencer1508 Charles Spencer und Prinzessin Diana in jungen Jahren

Getty Images Charles Spencer im Dezember 2015

