Derek Peth nahm 2016 an der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette teil. Seine große Liebe fand er dort zwar nicht – versuchte sein Glück allerdings zwei Jahre später bei Bachelor in Paradise und verliebte sich in Taylor Nolan. Aber auch mit ihr hielt es nicht. Nach einer kurzen Verlobung gingen die zwei wieder getrennte Wege. Doch nun hat der Casanova ganz offensichtlich sein Glück gefunden: Derekt hat sich mit seiner Freundin Saffron Vadher verlobt!

Aller guten Dinge sind zwei! Der 33-Jährige und die brünette Beauty sollen sich seit einigen Monaten daten. Erst im Juni machte das Paar seine Beziehung mit einem TikTok-Clip offiziell. Und nun sind die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen: Derek hat seiner Saffron die Frage aller Fragen gestellt – und: "Sie hat 'Ja' gesagt", verkündete er überglücklich auf Twitter.

Und auch auf Instagram zeigte sich das verliebte Pärchen bereits überglücklich nach der News. Vor allem Saffron präsentierte mega-stolz ihren Verlobungsring in der Story ihres baldigen Ehemannes. Fans und Promi-Freunde sind bei dieser schönen Nachricht ebenfalls total aus dem Häuschen. "Diese Süßen werden bald heiraten", schrieb unter anderem Sarah Hyland (29) mit etlichen Herz-Emojis.

Instagram / pethderek Derek Peth mit seiner Verlobten Saffron Vadher

Instagram / saffron Derek Peth mit seiner Verlobten Saffron Vadher

Getty Images Sarah Hyland im Januar 2020 in Los Angeles

