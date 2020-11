Heute Abend könnte es für den The Masked Singer-Frosch ziemlich eng werden! So landete das ulkige Reptil in den vergangenen Promiflash-Umfragen nach dem Liebling der Zuschauer immer auf den hintersten Plätzen – und auch das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) prophezeite schon mehrfach seinen Exit. Doch wenn der Frosch nachher tatsächlich seine Maske lüften muss, welcher Promi wird da wohl zum Vorschein kommen?

Bei diesem Kostüm liefern sich zwei Comedians seit Show eins ein Kopf-an-Kopf-Rennen im offiziellen Fan-Voting von ProSieben: Aktuell liegt Grimme-Preisträger Wigald Boning (53) vorne – dicht gefolgt von seinem TV-Kollegen Ralf Schmitz (46) auf Platz zwei. Dabei lassen sie den Drittplatzierten Bernhard Hoëcker (50) weit hinter sich zurück.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Frosch-Indizien:

- Blauer Morphofalter

- Anker-Tattoo

- Gameshow-Buzzer

- Schild "All Inclusive"

- Schild "Pool 24h geöffnet"

- Flamingo

- Pool-Kescher

- Pizzastück

- Handtuch mit 204 Strichen

- Blau-weiß gestreifter Badeanzug für Männer

- "Nachhaltige Teichpflege ist für mich als Pool-Meister die schönste Zeit des Jahres"

- "Der Kunde ist eben König"

- "Abseits dieser Normalität lasse ich gerne die Gedanken fliegen, denn auch am Froschteich kann man unterhalten werden"

- "Lasst mich euer Froschkönig sein, aber: Küssen verboten!"

- "Unter dieser Maske kann ich zeigen, wo der Frosch die Lunge hat"

- "Die liebenswerten Krötentöne in meinem Teich buzzern mich weg"

- "Ich wollte immer hoch hinaus, träumte vom Gold – doch der weiteste Sprung ist mir nicht immer gelungen"

- "Schon als junge Kaulquappe habe ich meine Schenkel trainiert"

- "Für mich gibt es nur ein Gas: Vollgas!"

- "Bienvenidos heißt Willkommen"

- "Bei uns im Club sprechen wir uns mit Vornamen an"

- "Ich liebe es, wenn alles nach meiner Pfeife tanzt"

-"Jetzt kann ich beweisen, dass ich das Zeug zum grünen Superhelden habe"

Der Frosch bei "The Masked Singer"

Der "The Masked Singer"-Frosch

Der "The Masked Singer"-Frosch

