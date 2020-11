Entwickelt sich da gerade etwas zwischen Scott Disick (37) und Amelia Gray Hamlin? Seit der Trennung des Reality-TV-Stars von seiner Ex-Freundin Sofia Richie (22) im vergangenen August lässt der Frauenschwarm nichts anbrennen. Und so ist Amelia auch nicht sein erstes Date – vor ihr traf sich Scott unter anderem mit Megan Blake Irwin sowie seiner Ex-Flamme Bella Banos. Jetzt fragen sich die Fans, ob es mit Ameila, der ältesten Tochter von The Real Houswives of Beverly Hills-Star Lisa Rinna, wohl etwas ernster werden könnte?

Nachdem Scott und Amelia am vergangenen Wochenende zusammen bei einem Dinner-Date in Santa Barbara gesehen wurden, machten Gerüchte die Runde. Denn die beiden hatten anschließend auf Instagram mehrere Bilder von ihrem Essen gepostet. Schon Anfang November soll die Schauspielerin mit dem 37-Jährigen bei der Geburtstagsfeier von Kendall Jenner (25) aufgekreuzt sein. Ein Insider berichtete dem Newsportal E! Online, dass Scott dies alles als sehr zwanglos betrachten würde. "Er findet sie echt süß und sie haben viel Spaß zusammen, er will sich aber nicht festlegen", informierte die Quelle.

Scott würde sein Singleleben gerade in vollen Zügen genießen und freue sich, neue Leute kennenzulernen. Abgesehen davon konzentriere er sich im Moment mehr auf seine drei Kinder Mason (10), Penelope (8) und Reign (5) – mit seiner Ex-Frau Kourtney Kardashian (41) teilt er sich seit der Trennung im Jahr 2015 das Sorgerecht für die drei Kids.

Anzeige

Getty Images Amelia Gray Hamlin und Lisa Rinna, 2019

Anzeige

Getty Images Amelia Hamlin im Februar 2020

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de