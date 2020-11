Erst vor wenigen Wochen teilte Emily Ratajkowski (29) ihren Followern eine zuckersüße Neuigkeit mit: Die "We Are Your Friends"-Beauty und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) werden zum ersten Mal Eltern. Das verkündete das Model mit einem Video von ihrem Vogue-Cover-Fotoshooting im Netz! Seitdem hält die werdende Mama ihre Fans mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt wurde sie mit Babybauch bei einem Spaziergang durch Los Angeles von Paparazzi fotografiert.

Mit einem grünen Smoothie in der Hand lief Emily lässig durch die Straßen von Hollywood. Dabei nutzte sie die Gelegenheit, um stolz ihre größer gewordende Kugel zu präsentieren – eine Sache war dabei offensichtlich: Die Brünette hat keine Lust auf Umstandsmode! Stattdessen entschied sie sich für ein graues Crop-Top, das den Blick auf ihren nackten Bauch freigab.

Wieder zu Hause angekommen, machte es sich die werdende Mutter bequem – in ihrer Instagram-Story teilte sie anschließend Fotos aus ihrem lichtdurchfluteten Wintergarten. Ein enges Outfit lenkte dabei die Aufmerksamkeit auf das schönste Accessoire der 29-Jährigen: Ihren Babybauch.

MEGA Emily Ratajkowski im November 2020

ActionPress Emily Ratajkowski im November 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

