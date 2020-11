Wird Leni Klum (16) bald bei Germany's next Topmodel zu sehen sein? In diesem Jahr finden die Dreharbeiten zu der Castingshow von Heidi Klum (47) in Deutschland statt. Seit einigen Wochen befindet sich die vierfache Mutter deswegen mit ihren Kindern in Berlin. Immer wieder teilt sie seitdem private Einblicke in ihren Familien- und Arbeitsalltag auf ihren Social-Media-Kanälen. Jetzt verrät Heidi, dass ihre Tochter Leni ihr bei den Dreharbeiten unter die Arme greift!

Normalerweise legt das Model großen Wert darauf, die Persönlichkeitsrechte ihrer Kids zu schützen. Zuletzt wagte sich die mittlerweile 16-Jährige aber immer häufiger mit Unterstützung ihrer Mama in die Öffentlichkeit. Da überrascht es kaum, dass jetzt in Heidis Instagram-Story zu sehen ist, wie ihre älteste Tochter sie ans Set der Modelshow begleitet. "Ich bin gespannt darauf, all die schönen Models zu treffen", verrät die 47-Jährige über den ersten Drehtag für die 16. Staffel. "Hilfst du mir, Leni?", fragt sie ihre Tochter in demselben Clip. Für den Klum-Spross eine scheinbar aufregende Erfahrung, denn auch sie freut sich sichtlich auf das Treffen mit Heidis neuen Mädchen.

Bisher gab es kein offizielles Bild von Leni, auf dem sie komplett zu erkennen ist, auch wenn sie in letzter Zeit immer häufiger von ihrer berühmten Mutter zu Terminen mitgenommen wurde. Zuletzt war sie für ein paar kurze Momente in der Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf (37) zu sehen, wo sie ihren Stiefvater Tom Kaulitz (31) und seine Band Tokio Hotel unterstützte.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de